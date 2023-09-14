Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбёжках Югославии

Германия впервые после Второй мировой участвовала поставками оружия в войне в Югославии, а сейчас делает это с Украиной. Об этом сказал нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR).

"Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, так как Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия", — отметил он.

Под "сменой эпох" канцлер понимает поставки оружия Киеву. Шольц добавил, что в 1998 году его избрали депутатом в Бундестаг и военные действия в Югославии оказали существенное влияние на его карьеру. Политик пояснил, что он принимал решение о "миротворческой" миссии в этой стране, которая "представляла собой в том числе и военную операцию, чтобы прекратить убийства".

Шольц подчеркнул, что Берлин занимался "умиротворением" ситуации в регионе, что выразилось и в стремлении присоединить к Евросоюзу государства, образовавшиеся после расчленения Югославии.