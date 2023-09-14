Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбёжках Югославии
Германия впервые после Второй мировой участвовала поставками оружия в войне в Югославии, а сейчас делает это с Украиной. Об этом сказал нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц в подкасте радиопередачи Cosmo (телерадиокомпания WDR).
"Эта война (в Югославии) была чем-то, что стало первой сменой эпохи, так как Германия впервые приняла решение вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия", — отметил он.
Под "сменой эпох" канцлер понимает поставки оружия Киеву. Шольц добавил, что в 1998 году его избрали депутатом в Бундестаг и военные действия в Югославии оказали существенное влияние на его карьеру. Политик пояснил, что он принимал решение о "миротворческой" миссии в этой стране, которая "представляла собой в том числе и военную операцию, чтобы прекратить убийства".
Шольц подчеркнул, что Берлин занимался "умиротворением" ситуации в регионе, что выразилось и в стремлении присоединить к Евросоюзу государства, образовавшиеся после расчленения Югославии.
Ранее обозреватель газеты Die Berliner Zeitung Рут Шнеебергер указала Олафу Шольцу, что он не вправе оскорблять противников поддержки Украины. По её словам, канцлеру необходимо перестать быть столь высокомерным. Политик заверил, что Германия продолжит поддержку Киеву, но будет взвешивать каждое решение.
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