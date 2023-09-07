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7 сентября, 09:49

Песков напомнил Киеву о печальных последствиях применения урановых бомб в Югославии

Песков назвал очень плохой новостью поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США передать Украине снаряды с обеднённым ураном очень плохими новостями. Он также напомнил о печальных последствиях применения такого оружия в Югославии.

"Это очень плохие новости. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что такая же ситуация неминуемо будет ожидать и украинские территории, причём последствия будут отражаться и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения урановых снарядов. А ответственность будет лежать на руководстве США, которые приняли решения о поставках, отметил он.

Посольство РФ: Поставки ВСУ снарядов с ураном ставят крест на целых поколениях

Посольство РФ: Поставки ВСУ снарядов с ураном ставят крест на целых поколениях

Напомним, намерения снабдить ВСУ 120-миллиметровыми бронебойными снарядами с обеднённым ураном Пентагон подтвердил 6 сентября. Соединённые Штаты уверены, что Вооружённые силы Украины будут применять эти снаряды сответственно. В ООН же такой уверенности нет: организация уже призвала отказаться от урановых бомб в любой точке мира.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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