Песков напомнил Киеву о печальных последствиях применения урановых бомб в Югославии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США передать Украине снаряды с обеднённым ураном очень плохими новостями. Он также напомнил о печальных последствиях применения такого оружия в Югославии.

"Это очень плохие новости. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что такая же ситуация неминуемо будет ожидать и украинские территории, причём последствия будут отражаться и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения урановых снарядов. А ответственность будет лежать на руководстве США, которые приняли решения о поставках, отметил он.