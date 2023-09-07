Песков напомнил Киеву о печальных последствиях применения урановых бомб в Югославии
Песков назвал очень плохой новостью поставки ВСУ снарядов с обеднённым ураном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение США передать Украине снаряды с обеднённым ураном очень плохими новостями. Он также напомнил о печальных последствиях применения такого оружия в Югославии.
"Это очень плохие новости. Это было уже в новой истории Европы. Эти снаряды активно применялись в Югославии. Применение получило весьма и весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что такая же ситуация неминуемо будет ожидать и украинские территории, причём последствия будут отражаться и на последующих поколениях тех, кто находился в районах применения урановых снарядов. А ответственность будет лежать на руководстве США, которые приняли решения о поставках, отметил он.
Напомним, намерения снабдить ВСУ 120-миллиметровыми бронебойными снарядами с обеднённым ураном Пентагон подтвердил 6 сентября. Соединённые Штаты уверены, что Вооружённые силы Украины будут применять эти снаряды сответственно. В ООН же такой уверенности нет: организация уже призвала отказаться от урановых бомб в любой точке мира.