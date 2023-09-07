Посольство РФ в США прокомментировало поставки Украине снарядов с ураном
Посольство РФ: Поставки ВСУ снарядов с ураном ставят крест на целых поколениях
Решение Вашингтона поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном бесчеловечно, американским властям безразлично будущее республики и её европейских соседей. Об этом пишет Посольство России в США в телеграм-канале.
В дипмиссии заявляют, что Вашингтон готов не только воевать до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях. Ведомство напоминает про американский "урановый след" в Ираке и на Балканах, где от последствий в виде онкологии пострадали тысячи мирных граждан.
"Здесь (в США. — Прим. Лайфа) прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного радиоактивного облака. Мелкие частицы урана оседают в дыхательных путях, лёгких, пищеводе, накапливаются в почках и печени, вызывают злокачественные опухоли и приводят к угнетению всех функций организма", — говорится в сообщении российского посольства.
Дипведомство подчёркивает, что, хоть Соединённые Штаты отказываются смириться с провалом контрнаступления ВСУ, Российская армия "продолжит методично перемалывать предоставленные режиму Зеленского вооружения".
Намерения снабдить ВСУ 120-миллиметровыми бронебойными снарядами с обеднённым ураном Пентагон подтвердил 6 сентября. Соединённые Штаты не сомневаются, что Вооружённые силы Украины будут применять снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams ответственно.
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