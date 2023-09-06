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6 сентября, 19:25

Блинкен анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи на сумму свыше 1 млрд

Украина получит от Соединённых Штатов дополнительную помощь на сумму свыше одного миллиарда долларов. Такое заявление в рамках пресс-конференции с главой МИД Незалежной сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов включая 665,5 миллиона на военную и гражданскую помощь", — уточнил глава Госдепартамента.

О выделении нового пакета военной помощи ВСУ 6 сентября также сообщил Пентагон. Он включает в себя боеприпасы для реактивной и ствольной артиллерии, а также снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Пентагон уверен, что ВСУ будут ответственно применять снаряды с ураном

Напомним, Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом в среду, 6 сентября. Вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он посетил Берковецкое кладбище, где похоронены солдаты ВСУ. США заранее уведомили Россию о предстоящем визите главы Госдепа.

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ТАСС / Manuel Balce Ceneta

Илья Пушкарев
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