Блинкен анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи на сумму свыше 1 млрд

Украина получит от Соединённых Штатов дополнительную помощь на сумму свыше одного миллиарда долларов. Такое заявление в рамках пресс-конференции с главой МИД Незалежной сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов включая 665,5 миллиона на военную и гражданскую помощь", — уточнил глава Госдепартамента.