Блинкен анонсировал выделение Киеву дополнительной помощи на сумму свыше 1 млрд
Украина получит от Соединённых Штатов дополнительную помощь на сумму свыше одного миллиарда долларов. Такое заявление в рамках пресс-конференции с главой МИД Незалежной сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов включая 665,5 миллиона на военную и гражданскую помощь", — уточнил глава Госдепартамента.
О выделении нового пакета военной помощи ВСУ 6 сентября также сообщил Пентагон. Он включает в себя боеприпасы для реактивной и ствольной артиллерии, а также снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.
Напомним, Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом в среду, 6 сентября. Вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он посетил Берковецкое кладбище, где похоронены солдаты ВСУ. США заранее уведомили Россию о предстоящем визите главы Госдепа.
ТАСС / Manuel Balce Ceneta