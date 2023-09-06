США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" Блинкена
США заранее проинформировали Россию о визите Блинкена в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Brendan Smialowski
США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах в ответ на заявление Белого дома о том, что Штаты "не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины".
"О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее", — сказал инсайдер.
Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев сегодня, 6 сентября. Свой день госсекретарь начал на Берковецком кладбище, компанию ему составил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Находясь в столице Незалежной, Блинкен заявил о якобы имеющемся "заметном прогрессе в контрнаступлении" ВСУ.