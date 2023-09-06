США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" Блинкена

США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах в ответ на заявление Белого дома о том, что Штаты "не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины".