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6 сентября, 18:45

США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" Блинкена

США заранее проинформировали Россию о визите Блинкена в Киев

<p>Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Brendan Smialowski</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Brendan Smialowski

США заранее уведомили Россию о "киевском вояже" американского госсекретаря Энтони Блинкена, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах в ответ на заявление Белого дома о том, что Штаты "не считают нужным информировать РФ о планах посещения своими должностными лицами Украины".

"О киевском вояже Блинкена Вашингтон проинформировал Москву заранее", сказал инсайдер.

Миллиард или жизнь: Что привез Энтони Блинкен Зеленскому в Киев

Миллиард или жизнь: Что привез Энтони Блинкен Зеленскому в Киев

Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев сегодня, 6 сентября. Свой день госсекретарь начал на Берковецком кладбище, компанию ему составил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Находясь в столице Незалежной, Блинкен заявил о якобы имеющемся "заметном прогрессе в контрнаступлении" ВСУ.

Матвей Константинов
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