ООН выступила против применения урановых снарядов
ООН: Мы против применения снарядов с обеднённым ураном в любой точке мира
ООН решительно против применения снарядов с обеднённым ураном, в какой бы точке мира это ни происходило. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя информацию о намерении США поставлять эти боеприпасы на Украину.
"Мы выступаем против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире", — высказался Хак.
Тем временем Пентагон официально объявил о том, что США выделяют Украине новый пакет помощи на 175 миллионов долларов. В него включены снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.
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