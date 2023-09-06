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6 сентября, 18:32

ООН выступила против применения урановых снарядов

ООН: Мы против применения снарядов с обеднённым ураном в любой точке мира

ООН решительно против применения снарядов с обеднённым ураном, в какой бы точке мира это ни происходило. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя информацию о намерении США поставлять эти боеприпасы на Украину.

"Мы выступаем против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире", — высказался Хак.

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Тем временем Пентагон официально объявил о том, что США выделяют Украине новый пакет помощи на 175 миллионов долларов. В него включены снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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Юрий Лысенко
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