ООН выступила против применения урановых снарядов

ООН решительно против применения снарядов с обеднённым ураном, в какой бы точке мира это ни происходило. Такое заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, комментируя информацию о намерении США поставлять эти боеприпасы на Украину.

"Мы выступаем против применения снарядов с обеднённым ураном где бы то ни было в мире", — высказался Хак.