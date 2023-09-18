В Белом доме растёт число конгрессменов, критикующих помощь Киеву

В Белом доме растёт число конгрессменов, которые открыто выступают против расходов на Украину и оказания ей помощи. Об этом британской газете Telegraph рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы видим растущее число в особенности республиканцев в Палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине", — подчеркнул Кирби.

По его словам, в первую очередь критикует "небольшая, но очень сильно звучащая группа республиканцев от правого крыла палаты".