В Белом доме растёт число конгрессменов, критикующих помощь Киеву
Белый дом: В США всё больше конгрессменов критикуют расходы и помощь Киеву
В Белом доме растёт число конгрессменов, которые открыто выступают против расходов на Украину и оказания ей помощи. Об этом британской газете Telegraph рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы видим растущее число в особенности республиканцев в Палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине", — подчеркнул Кирби.
По его словам, в первую очередь критикует "небольшая, но очень сильно звучащая группа республиканцев от правого крыла палаты".
Ранее Лайф писал, что ряд конгрессменов США, ознакомившись с негативным прогнозом разведки страны о контрнаступлении ВСУ, выступили против нового пакета военной помощи Киеву.
Unsplash