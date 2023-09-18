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18 сентября, 00:26

В Белом доме растёт число конгрессменов, критикующих помощь Киеву

Белый дом: В США всё больше конгрессменов критикуют расходы и помощь Киеву

В Белом доме растёт число конгрессменов, которые открыто выступают против расходов на Украину и оказания ей помощи. Об этом британской газете Telegraph рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы видим растущее число в особенности республиканцев в Палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине", — подчеркнул Кирби.

По его словам, в первую очередь критикует "небольшая, но очень сильно звучащая группа республиканцев от правого крыла палаты".

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Ранее Лайф писал, что ряд конгрессменов США, ознакомившись с негативным прогнозом разведки страны о контрнаступлении ВСУ, выступили против нового пакета военной помощи Киеву.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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