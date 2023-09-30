В США оценили последствия возможного шатдауна, и это не понравится Украине

В случае возможного шатдауна в США Украина может остаться без американской финансовой помощи в критический момент. Как рассказал CNN координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, согласованных средств для Киева должно хватить только на ближайшие недели.

"У нас достаточно согласованных, но не израсходованных средств на ближайшие недели. Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент", — пояснил Кирби.

Для того чтобы в США не произошёл шатдаун, Конгресс должен принять бюджет в каком-либо виде до 1 октября. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, которые позволят выиграть время для продолжения переговоров относительно полноценного проекта на 2024 финансовый год.