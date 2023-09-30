Конгресс пошёл по пути отказа в помощи Украине во избежание шатдауна
Палата представителей США одобрила бюджет на 45 дней без помощи Украине
Американские конгрессмены большинством голосов одобрили временный бюджет, предложенный Республиканской партией, как способ предотвращения шатдауна. Из изначального текста документа убрали всё упоминание о поддержке Украины.
Свои голоса в пользу инициативы отдали 335 членов Палаты представителей, против высказался 91 законодатель. Теперь проект должен принять Сенат, а после — президент США Джо Байден. В случае успеха Вашингтону удастся избежать приостановки деятельности федерального правительства, которая должна произойти уже 1 октября.
Проблемы с согласованием бюджета возникли в Соединённых Штатах из-за разногласий Белого дома с Конгрессом. Одним из камней преткновения стал вопрос спонсирования Украины, на который в Палате представителей отвечают категорическим отказом.
Двумя днями ранее Байден признал собственное бессилие перед надвигающимся шатдауном. А координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предупредил Киев, что ситуация может лишить Украину американской поддержки.
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