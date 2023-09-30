Конгресс пошёл по пути отказа в помощи Украине во избежание шатдауна

Американские конгрессмены большинством голосов одобрили временный бюджет, предложенный Республиканской партией, как способ предотвращения шатдауна. Из изначального текста документа убрали всё упоминание о поддержке Украины.

Свои голоса в пользу инициативы отдали 335 членов Палаты представителей, против высказался 91 законодатель. Теперь проект должен принять Сенат, а после — президент США Джо Байден. В случае успеха Вашингтону удастся избежать приостановки деятельности федерального правительства, которая должна произойти уже 1 октября.

Проблемы с согласованием бюджета возникли в Соединённых Штатах из-за разногласий Белого дома с Конгрессом. Одним из камней преткновения стал вопрос спонсирования Украины, на который в Палате представителей отвечают категорическим отказом.