Байден: США не могут допустить прекращения поддержки Киева ни при каких условиях

Вашингтон не может себе позволить прекратить поддержку Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден после принятия Конгрессом временного финансирования правительства.

По его словам, спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти и большинство в Конгрессе поддерживают Украину, однако в данном документе нет её нового финансирования. А допустить, чтобы помощь стране прекратилась, нельзя "ни при каких обстоятельствах", считает президент. Он добавил, что ожидает от Маккарти сохранения приверженности поддержке Киева, которая требуется в этот критический момент.