Прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США будет иметь для неё разрушительные последствия, предупредил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он напомнил, что Незалежная полностью зависит от поддержки извне.

"Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем. С военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда всё вооружение для Украины или большая его часть застрянет на полпути", — пояснил эксперт.

Так, Киев не получит остальные танки Abrams, РСЗО HIMARS, а также истребители F-16. Всё это приведёт к тому, продолжил Лейтон, что контрнаступление ВСУ сойдёт на нет, а ВС России, напротив, смогут начать своё. И украинская армия не сможет его отразить, указал полковник.