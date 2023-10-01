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1 октября, 09:05

"Это катастрофа": В США пришли в панику из-за проекта финансирования без помощи Украине

Полковник Лейтон: Прекращение помощи Украине станет для неё крахом

Прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США будет иметь для неё разрушительные последствия, предупредил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он напомнил, что Незалежная полностью зависит от поддержки извне.

"Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем. С военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда всё вооружение для Украины или большая его часть застрянет на полпути", — пояснил эксперт.

Так, Киев не получит остальные танки Abrams, РСЗО HIMARS, а также истребители F-16. Всё это приведёт к тому, продолжил Лейтон, что контрнаступление ВСУ сойдёт на нет, а ВС России, напротив, смогут начать своё. И украинская армия не сможет его отразить, указал полковник.

В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной

В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной

Напомним, президент США Джо Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. Примечательно, что в него не заложена поддержка Украины.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
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