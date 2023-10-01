ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 09:05
3012

В США пришли в панику из-за проекта финансирования без помощи Украине

Полковник Лейтон: Прекращение помощи Украине станет для неё крахом

Прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны США будет иметь для неё разрушительные последствия, предупредил в эфире телеканала CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Он напомнил, что Незалежная полностью зависит от поддержки извне.

"Это будет катастрофа. Причина заключается в том, что Украина полностью зависит от помощи, которую мы оказываем. С военной точки зрения может произойти такая ситуация, когда всё вооружение для Украины или большая его часть застрянет на полпути", — пояснил эксперт.

Так, Киев не получит остальные танки Abrams, РСЗО HIMARS, а также истребители F-16. Всё это приведёт к тому, продолжил Лейтон, что контрнаступление ВСУ сойдёт на нет, а ВС России, напротив, смогут начать своё. И украинская армия не сможет его отразить, указал полковник.

В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной
В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной

Напомним, президент США Джо Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. Примечательно, что в него не заложена поддержка Украины.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar