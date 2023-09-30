В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной

Оказывать поддержку Украине тяжело и болезненно. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House.

При этом он считает, что, если союзники не будут оказывать поддержку Незалежной, ситуация в мире будто бы сможет ухудшиться. Вместе с этим он упомянул об усталости от конфликта и также счёл этот факт большой проблемой.

"Вот почему позиция Правительства Соединённого Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнёрам. Это тяжело, и это болезненно. Но если мы отступим, будет только тяжелее и больнее", — рассказал Клеверли.