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30 сентября, 03:45

В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной

Глава МИД Британии Клеверли: Оказывать поддержку Киеву тяжело и болезненно

Оказывать поддержку Украине тяжело и болезненно. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House.

При этом он считает, что, если союзники не будут оказывать поддержку Незалежной, ситуация в мире будто бы сможет ухудшиться. Вместе с этим он упомянул об усталости от конфликта и также счёл этот факт большой проблемой.

"Вот почему позиция Правительства Соединённого Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнёрам. Это тяжело, и это болезненно. Но если мы отступим, будет только тяжелее и больнее", — рассказал Клеверли.

В Британии предрекли Украине потерю западных друзей из-за наглости и лжи Зеленского

В Британии предрекли Украине потерю западных друзей из-за наглости и лжи Зеленского

Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что у Украины может не остаться союзников из-за выходок Владимира Зеленского.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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