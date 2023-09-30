В Британии заявили, что поддержка Украины является тяжёлой и болезненной
Глава МИД Британии Клеверли: Оказывать поддержку Киеву тяжело и болезненно
Оказывать поддержку Украине тяжело и болезненно. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью журналу House.
При этом он считает, что, если союзники не будут оказывать поддержку Незалежной, ситуация в мире будто бы сможет ухудшиться. Вместе с этим он упомянул об усталости от конфликта и также счёл этот факт большой проблемой.
"Вот почему позиция Правительства Соединённого Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнёрам. Это тяжело, и это болезненно. Но если мы отступим, будет только тяжелее и больнее", — рассказал Клеверли.
Ранее главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что у Украины может не остаться союзников из-за выходок Владимира Зеленского.
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