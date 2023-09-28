У Украины может не остаться союзников из-за выходок Владимира Зеленского. Об этом британской газете Telegraph рассказал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

"Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — пояснил Бычинский.

Он также заявил, что "опрометчивый торговый спор" Незалежной с Польшей, Словакией и Венгрией стал "самой вопиющей ошибкой" Зеленского.