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28 сентября, 04:25

В Британии заявили о начале вражды между Украиной и Западом из-за ошибки Зеленского

Аналитик Бычинский: Ошибка Зеленского привела к вражде между Западом и Украиной

У Украины может не остаться союзников из-за выходок Владимира Зеленского. Об этом британской газете Telegraph рассказал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

"Зеленский и украинские зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — пояснил Бычинский.

Он также заявил, что "опрометчивый торговый спор" Незалежной с Польшей, Словакией и Венгрией стал "самой вопиющей ошибкой" Зеленского.

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Напомним, что в середине сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию иск против Варшавы из-за решения республики продлить запрет на ввоз зерна. По версии Киева, тем самым страна нарушила свои обязательства, обособившись от Евросоюза. В ответ польский премьер Матеуш Моравецкий попросил Зеленского следить за словами.

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t.me / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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