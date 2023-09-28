Виновной в поражении Украины в специальной военной спецоперации, по версии западных лидеров и киевского режима, станет Польша. Такое мнение высказал обозреватель Myśl Polska Пётр Панасюк.

"Похоже, что и украинская, и западная элиты уже нашли виновника всех катастроф в Донбассе. Это не солдаты или политики из Германии, США или Украины. О боже упаси! Всё указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины в Донбассе можно винить Польшу и поляков", — сообщил журналист.

Он отметил, что на Западе уже сегодня можно услышать, как некоторые обвиняют Варшаву в поражении Киева на основании запрета на ввоз украинского зерна на территорию европейского государства. По мнению Панасюка, западные страны молча одобряют действия Польши, но также они наверняка попытаются переложить ответственность за любые неудачи Украины на Польшу и польские власти.