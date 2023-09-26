Украину подговаривают "подложить свинью" Польше ради места в Евросоюзе
Журналистка TVP заявила о плане Запада сместить власть в Польше с помощью Киева
Берлин и Париж обратились к Киеву с просьбой оказать содействие в деле "свержения" власти в Польше. В случае успеха Украине пообещали быстрое вступление в Евросоюз, сообщила журналистка телеканала TVP Доминика Косич.
Нынешнее правительство республики не устраивает Германию и Францию по ряду причин. В частности, Варшава блокирует принятие многих договоров, которые позволили бы европейским гигантам расширить свою власть в ЕС и перестроить экономические отношения с Россией, считает представитель польского телеканала.
"В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — написала Косич в соцсети X, сославшись на источники.
Тем временем отношения Варшавы и Киева столкнулись с кризисом. На фоне ссоры Польша объявила, что больше не будет снабжать ВСУ оружием. Также власти республики продлили эмбарго на украинское зерно, нарастив при этом импорт удобрений из РФ.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky