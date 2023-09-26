Берлин и Париж обратились к Киеву с просьбой оказать содействие в деле "свержения" власти в Польше. В случае успеха Украине пообещали быстрое вступление в Евросоюз, сообщила журналистка телеканала TVP Доминика Косич.

Нынешнее правительство республики не устраивает Германию и Францию по ряду причин. В частности, Варшава блокирует принятие многих договоров, которые позволили бы европейским гигантам расширить свою власть в ЕС и перестроить экономические отношения с Россией, считает представитель польского телеканала.