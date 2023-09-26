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26 сентября, 00:59

Украину подговаривают "подложить свинью" Польше ради места в Евросоюзе

Журналистка TVP заявила о плане Запада сместить власть в Польше с помощью Киева

Берлин и Париж обратились к Киеву с просьбой оказать содействие в деле "свержения" власти в Польше. В случае успеха Украине пообещали быстрое вступление в Евросоюз, сообщила журналистка телеканала TVP Доминика Косич.

Нынешнее правительство республики не устраивает Германию и Францию по ряду причин. В частности, Варшава блокирует принятие многих договоров, которые позволили бы европейским гигантам расширить свою власть в ЕС и перестроить экономические отношения с Россией, считает представитель польского телеканала.

"В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — написала Косич в соцсети X, сославшись на источники.

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Тем временем отношения Варшавы и Киева столкнулись с кризисом. На фоне ссоры Польша объявила, что больше не будет снабжать ВСУ оружием. Также власти республики продлили эмбарго на украинское зерно, нарастив при этом импорт удобрений из РФ.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Пушкарев
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