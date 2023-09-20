Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину

Польша прекратила снабжать Украину вооружением. Вместо этого Варшава займётся пополнением собственного арсенала, заявил в эфире местного телеканала Polsat премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы уже не передаём на Украину никакого вооружения, так как мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь то, чем защищаться. Мы признаём такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — пояснил глава кабмина.

Отношения Варшавы и Киева натянулись после решения Незалежной судиться с соседней республикой из-за эмбарго на поставки зерна. На фоне возникшей ситуации польский лидер Анджей Дуда призвал Украину помнить, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ. Затем политик отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.