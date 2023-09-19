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Опубликовано 19 сентября 2023, 14:38
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Польша сворачивает помощь украинским беженцам

Польша не будет продлевать помощь беженцам с Украины на следующий год

Польша не собирается бесконечно помогать беженцам с Украины и намерена завершить программу в начале следующего года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер телеканалу Polsat.

"Помните о том, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничего не даётся навсегда, только на период продолжающегося вооружённого конфликта. И правила просто истекут в начале следующего года", пояснил он.

Чиновник напомнил, что Варшава много сделала для мигрантов, предоставив денежную помощь и ряд льгот, но вряд ли это продолжится в следующем году. Мюллер полагает, что "всё международное сообщество должно быть вовлечено более широко" в вопросы поддержки беженцев.

Поляк сделал из квартиры муравейник ради заработка на беженцах с Украины
Поляк сделал из квартиры муравейник ради заработка на беженцах с Украины

Ранее в Польше объявили о прекращении деятельности Центра по размещению беженцев с Украины, официальной причиной называется сокращение числа прибывающих в страну.

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Getty Images / Beata Zawrzel

Татьяна Миссуми
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