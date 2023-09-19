Польша сворачивает помощь украинским беженцам

Польша не собирается бесконечно помогать беженцам с Украины и намерена завершить программу в начале следующего года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер телеканалу Polsat.

"Помните о том, что правила носят временный характер и истекают в начале следующего года. Ничего не даётся навсегда, только на период продолжающегося вооружённого конфликта. И правила просто истекут в начале следующего года", — пояснил он.

Чиновник напомнил, что Варшава много сделала для мигрантов, предоставив денежную помощь и ряд льгот, но вряд ли это продолжится в следующем году. Мюллер полагает, что "всё международное сообщество должно быть вовлечено более широко" в вопросы поддержки беженцев.