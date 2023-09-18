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18 сентября, 09:38

По 6 квадратов на человека: Поляк сделал из квартиры муравейник ради заработка на беженцах с Украины

Польский арендодатель превратил квартиру в 25 комнат для беженцев с Украины

<p>Схема квартиры-муравейника в польском Вроцлаве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/hotptakes/8859?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Polish Connection</a></p>

Схема квартиры-муравейника в польском Вроцлаве. Обложка © t.me / Polish Connection

Поляк решил нажиться на украинских беженцах и сделал из своей квартиры коммунальное жилище с 25 спальнями. Причём помещения оказались настолько маленькими, что находиться в них можно только сидя на полу или лёжа на кровати. Кадры публикует Polish Connection.

Комната в квартире-муравейнике в польском городе Вроцлаве. Фото © t.me / Polish Connection

Комната в квартире-муравейнике в польском городе Вроцлаве. Фото © t.me / Polish Connection

Речь идёт о предприимчивом жителе города Вроцлава, который зарабатывает на украинцах и азиатских гастарбайтерах, сдавая им комнаты площадью 3×2 метра. Причём просит за них он 320 долларов в месяц, в то время как комната нормального размера в среднем стоит в городе 500 долларов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Польше сотни украинцев оказались на улице из-за закрытия крупнейшего центра для беженцев. Ему пришлось завершить работу на фоне сокращение числа прибывающих в страну. После этого одним пришлось отправиться в другие приюты, а другие пошли искать жильё самостоятельно.

Николь Вербер
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