По 6 квадратов на человека: Поляк сделал из квартиры муравейник ради заработка на беженцах с Украины

Поляк решил нажиться на украинских беженцах и сделал из своей квартиры коммунальное жилище с 25 спальнями. Причём помещения оказались настолько маленькими, что находиться в них можно только сидя на полу или лёжа на кровати. Кадры публикует Polish Connection.

Комната в квартире-муравейнике в польском городе Вроцлаве. Фото © t.me / Polish Connection

Речь идёт о предприимчивом жителе города Вроцлава, который зарабатывает на украинцах и азиатских гастарбайтерах, сдавая им комнаты площадью 3×2 метра. Причём просит за них он 320 долларов в месяц, в то время как комната нормального размера в среднем стоит в городе 500 долларов.