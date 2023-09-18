По 6 квадратов на человека: Поляк сделал из квартиры муравейник ради заработка на беженцах с Украины
Польский арендодатель превратил квартиру в 25 комнат для беженцев с Украины
Схема квартиры-муравейника в польском Вроцлаве. Обложка © t.me / Polish Connection
Поляк решил нажиться на украинских беженцах и сделал из своей квартиры коммунальное жилище с 25 спальнями. Причём помещения оказались настолько маленькими, что находиться в них можно только сидя на полу или лёжа на кровати. Кадры публикует Polish Connection.
Комната в квартире-муравейнике в польском городе Вроцлаве. Фото © t.me / Polish Connection
Речь идёт о предприимчивом жителе города Вроцлава, который зарабатывает на украинцах и азиатских гастарбайтерах, сдавая им комнаты площадью 3×2 метра. Причём просит за них он 320 долларов в месяц, в то время как комната нормального размера в среднем стоит в городе 500 долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Польше сотни украинцев оказались на улице из-за закрытия крупнейшего центра для беженцев. Ему пришлось завершить работу на фоне сокращение числа прибывающих в страну. После этого одним пришлось отправиться в другие приюты, а другие пошли искать жильё самостоятельно.