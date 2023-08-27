Британия начала сажать детей-беженцев в тюрьмы к насильникам

Нелегально попадающих в Великобританию детей-мигрантов направляют на содержание в тюрьмы для взрослых, где отбывают срок в том числе и насильники. Об этом со ссылкой на правозащитную организацию Humans For Rights Network (HFRN) пишет The Guardian.

Правозащитникам удалось обнаружить в тюрьме Элмли графства Кент по меньшей мере 14 несовершеннолетних, оказавшихся на территории страны нелегальным путём и без сопровождения взрослых. В основном это дети из Судана и Южного Судана, которые заехали в Великобританию через Ливию. Многие из них раньше находились во власти торговцев людьми.

В тюрьму подростков-беженцев определяли после обвинения в нарушении иммиграционного законодательства страны. Причём все попавшие в Элмли дети были признаны совершеннолетними британским МВД. Это приводит экспертов к выводу, что оценка возраста таких "незваных гостей" осуществляется чиновниками "на глазок" — во многих случаях всех осматривают сразу же, как только мигранты ступают на британскую землю, уделяя всем сразу не больше нескольких часов.

Борцы за права человека уже направили в МВД страны запрос о немедленном расследовании ситуации и освобождении детей, неправомерно попавших в тюрьмы для взрослых. Некоторые решения министерства уже действительно были отменены, после того как эксперты провели ряд скрупулёзных проверок.

В материале сказано, что один из представителей британского правительства рассказал журналистам о проводящейся модернизации процедуры проверки возраста мигрантов. В частности, внедряются научные методы, например рентген.