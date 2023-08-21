Россиянин купил двух иностранцев за 20 тысяч и полгода держал в рабстве

На Ставрополье пенсионер и его товарищи решили избавить себя от тягот садового хозяйства с помощью рабов-нелегалов. По данным SHOT, в конце 2022 года 71-летний житель СНТ "Авиатор" Шпаковского муниципального округа и два его друга 31 года и 52 лет собрались облегчить себе быт, буквально приобретя в хозяйство живых людей.

Рабами оказались два гражданина Узбекистана — 31-летний мужчина и 27-летняя женщина — находившиеся в России нелегально. Всего новоявленные рабовладельцы отдали за них 20 тысяч рублей. Иностранцы трудились у мужчин на протяжении полугода, пока к ним не нагрянули сотрудники полиции.