Россиянин купил двух иностранцев за 20 тысяч и полгода держал в рабстве
На Ставрополье задержали мужчин, полгода державших в рабстве мигрантов-нелегалов
На Ставрополье пенсионер и его товарищи решили избавить себя от тягот садового хозяйства с помощью рабов-нелегалов. По данным SHOT, в конце 2022 года 71-летний житель СНТ "Авиатор" Шпаковского муниципального округа и два его друга 31 года и 52 лет собрались облегчить себе быт, буквально приобретя в хозяйство живых людей.
Рабами оказались два гражданина Узбекистана — 31-летний мужчина и 27-летняя женщина — находившиеся в России нелегально. Всего новоявленные рабовладельцы отдали за них 20 тысяч рублей. Иностранцы трудились у мужчин на протяжении полугода, пока к ним не нагрянули сотрудники полиции.
Однако задержали не всех фигурантов: 52-летний подельник пенсионера умер в конце июня. Против 71-летнего мужчины завели уголовное дело по статьям "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением" и "Организация незаконной миграции". Он — в СИЗО, а его 31-летний друг находится под домашним арестом. Сейчас правоохранители выясняют, кто продал мигрантов ставропольчанам.
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