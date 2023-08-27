Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

На итальянский остров Лампедуза за сутки высадилось около двух тысяч мигрантов, местные власти не успевают переправлять прибывших в другие регионы страны. Об этом сообщила газета Il Sole 24 Ore.

По данным издания, речь идёт о 1826 мигрантах, которые приплыли на 63 лодках и судах. Кроме того, накануне ещё 519 беженцев прибыли к берегам Лампедузы. Местный центр по размещению иностранцев может вместить лишь 400 постояльцев, однако сейчас там находятся 3983 человека.

Власти признались, что едва успевают отправлять приехавших в другие города страны, притом что всех нужно успевать идентифицировать и проверять их документы. Газета напоминает, что с начала года в Италию по морю прибыли более 107 тысяч беженцев, часто нелегалы гибнут в попытке добраться к итальянскому берегу. Руководство республики давно просит Евросоюз помочь в решении проблемы и принять меры к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, отмечает издание.