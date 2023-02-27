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27 февраля, 05:08

Число погибших мигрантов при крушении судна на юге Италии выросло до 58

Число погибших при крушении деревянной лодки с мигрантами у южных берегов Италии увеличилось до 58. Об этом информирует телеканал TGcom24.

Всего на борту лодки находилось 180 пассажиров. Известно о спасении 80 человек, поиски других продолжаются, однако шансы найти людей живыми в холодной воде минимальны. Среди погибших есть как женщины, так и дети.

Поисково-спасательная операция у берега Кротоне в Италии. Видео © Twitter / Guardia Costiera

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Лодка направлялась из Турции. Все погибшие — это беженцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Организатор нелегальной перевозки уже задержан полицией.

Напомним, о происшествии стало известно накануне, 26 февраля. Лодка налетела на прибрежные рифы и разломилась из-за неблагоприятных погодных условий. Всё произошло на пляже в районе Кротоне.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Guardia Costiera

Юлия Коновалова
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