Число погибших мигрантов при крушении судна на юге Италии выросло до 58

Число погибших при крушении деревянной лодки с мигрантами у южных берегов Италии увеличилось до 58. Об этом информирует телеканал TGcom24.

Всего на борту лодки находилось 180 пассажиров. Известно о спасении 80 человек, поиски других продолжаются, однако шансы найти людей живыми в холодной воде минимальны. Среди погибших есть как женщины, так и дети.

Поисково-спасательная операция у берега Кротоне в Италии. Видео © Twitter / Guardia Costiera

Лодка направлялась из Турции. Все погибшие — это беженцы из Афганистана, Ирана и Пакистана. Организатор нелегальной перевозки уже задержан полицией.