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21 февраля, 15:26

МЧС показало видео спасения экипажа затонувшего в Чёрном море сухогруза

Моряков с затонувшего у берегов Новороссийска сухогруза доставили на берег

Спасатели МЧС РФ доставили на берег экипаж сухогруза Seamark, который затонул у берегов Новороссийска. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале.

Спасатели МЧС России доставили на берег 11 членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза. Видео © t.me / МЧС РФ

"Команда потерпевшего бедствие сухогруза доставлена на берег", говорится в описании. Всего их десять человек.

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Напомним, сегодня днём сухогруз Seamark под флагом Коморских Островов переломился напополам и затонул в Чёрном море. По данным Лайфа, экипаж целиком состоял из россиян, всех моряков МЧС оперативно эвакуировало на спасательные суда. К сожалению, один из пострадавших позже умер.

Обложка ©

t.me / МЧС РФ

Ирина Фальке
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