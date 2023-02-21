МЧС показало видео спасения экипажа затонувшего в Чёрном море сухогруза

Спасатели МЧС РФ доставили на берег экипаж сухогруза Seamark, который затонул у берегов Новороссийска. Соответствующее видео ведомство опубликовало в своём официальном телеграм-канале.

"Команда потерпевшего бедствие сухогруза доставлена на берег", — говорится в описании. Всего их десять человек.