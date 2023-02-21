Моряк с затонувшего у берегов Новороссийска судна умер на руках спасателей
Один из моряков затонувшего у берегов Новороссийска сухогруза умер на борту спасательного судна
Один из членов экипажа сухогруза Seamark, затонувшего у берегов Новороссийска, скончался на спасательном борту. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По уточнённой информации, из 11 спасённых членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, ещё один находится в тяжёлом состоянии", — говорится в обновлённом сообщении спасательных служб в "Телеграме".
Напомним, ранее сообщалось, что сухогруз Seamark под флагом Коморских Островов переломился напополам и затонул в Чёрном море. По данным Лайфа, экипаж целиком состоял из россиян, всех моряков МЧС оперативно эвакуировало на спасательные суда.