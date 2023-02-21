Моряк с затонувшего у берегов Новороссийска судна умер на руках спасателей

Один из членов экипажа сухогруза Seamark, затонувшего у берегов Новороссийска, скончался на спасательном борту. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточнённой информации, из 11 спасённых членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, ещё один находится в тяжёлом состоянии", — говорится в обновлённом сообщении спасательных служб в "Телеграме".