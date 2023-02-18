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18 февраля, 11:31

"Приняли как послов": Спасённый российскими моряками француз душевно поблагодарил экипаж танкера "Кама"

Спасённый российскими моряками француз душевно поблагодарил экипаж танкера "Кама"

<p>Спасённому французу на прощание подарили флотскую шапку и тельняшку. © Кадр из видео Telegram / <a href="https://t.me/mod_russia/24246" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Спасённому французу на прощание подарили флотскую шапку и тельняшку. © Кадр из видео Telegram / Минобороны России

В пресс-службе Минобороны России рассказали подробности спасения француза и его собаки с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане. Напомним, иностранца экстренно эвакуировал экипаж танкера "Кама", который выполняет задачи в составе отряда кораблей Северного флота.

Кадры эвакуации французского путешественника и его собаки с яхты, потерпевшей бедствие. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве уточнили, что спасённого зовут Лукас Монтей, он совершал переход между Кабо-Верде и Гвианой. В какой-то момент автопилот на судне иностранца перестал работать и ему пришлось продолжить движение самостоятельно. Однако ситуация усугубилась после того, как на яхте начались неполадки: винт разрушил заднюю часть лодки, та стала тонуть. 34-летний иностранец отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи, и экипаж "Камы" откликнулся. На борту российского танкера французу оказали первую медицинскую помощь, сейчас его доставили в порт ЮАР.

"Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более чем дружелюбно. Нас приняли как послов. Я ем четыре раза в день вкусную и свежую домашнюю еду в очень хорошей компании. Я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое", — поблагодарил французский путешественник российских моряков.

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Наталья Исакова
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