Дорога смерти: Около 40 беженцев погибло по пути в Европу

В результате кораблекрушения у южных берегов Италии погибло не менее 40 мигрантов. По данным газеты Repubblica, на пляже в районе Кротоне среди обнаруженных жертв было найдено тело одного младенца.

По меньшей мере 50 мигрантов из воды живыми достали сотрудники службы береговой охраны. Спасатели на патрульных катерах ищут пропавших без вести.

Предположительно, в лодке находилось 100 человек — уроженцы Афганистана, Ирана и Пакистана. По словам журналистов, из-за неблагоприятных погодных условий их лодка налетела на прибрежные рифы и разломилась.