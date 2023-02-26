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26 февраля, 09:59

Дорога смерти: Около 40 беженцев погибло по пути в Европу

При крушении судна с мигрантами у берегов Италии погибло 40 человек, среди них младенец

<p>Место крушения судна. Обложка © La Repubblica</p>

Место крушения судна. Обложка © La Repubblica

В результате кораблекрушения у южных берегов Италии погибло не менее 40 мигрантов. По данным газеты Repubblica, на пляже в районе Кротоне среди обнаруженных жертв было найдено тело одного младенца.

По меньшей мере 50 мигрантов из воды живыми достали сотрудники службы береговой охраны. Спасатели на патрульных катерах ищут пропавших без вести.

Предположительно, в лодке находилось 100 человек — уроженцы Афганистана, Ирана и Пакистана. По словам журналистов, из-за неблагоприятных погодных условий их лодка налетела на прибрежные рифы и разломилась.

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Ирина Фальке
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