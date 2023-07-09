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9 июля, 19:16

В Атлантике пропали лодки с сенегальскими беженцами, они не выходят на связь две недели

Reuters: Не менее 300 человек на лодках пропали в Атлантике у Канарских островов

Три лодки, на которых находилось не менее трёхсот человек, пропали около Канарских островов: мигранты направлялись по воде из Сенегала на Канары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Caminando Fronteras, которая занимается перевозкой беженцев в Европу.

На одной лодке находилось 65 человек, на второй — примерно 50–60, обе пропали без вести ещё две недели назад. На третьей было около 200 человек. С момента выхода в море из порта Сенегала 27 июня судно также перестало подавать сигналы. Ни одно из них пока не обнаружено.

"Семьи очень обеспокоены: 300 человек — из того же района Сенегала. Они уехали из-за нестабильности в Сенегале", — сказала представитель компании.

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Ранее Лайф рассказывал, что в феврале из-за непогоды лодка с беженцами из Афганистана, Ирана и Пакистана налетела на прибрежные рифы у южных берегов Италии. Всего на борту находилось 180 пассажиров, 58 из них погибли.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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