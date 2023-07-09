В Атлантике пропали лодки с сенегальскими беженцами, они не выходят на связь две недели

Три лодки, на которых находилось не менее трёхсот человек, пропали около Канарских островов: мигранты направлялись по воде из Сенегала на Канары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Caminando Fronteras, которая занимается перевозкой беженцев в Европу.

На одной лодке находилось 65 человек, на второй — примерно 50–60, обе пропали без вести ещё две недели назад. На третьей было около 200 человек. С момента выхода в море из порта Сенегала 27 июня судно также перестало подавать сигналы. Ни одно из них пока не обнаружено.