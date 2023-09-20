Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг

Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, передаёт Reuters.

"Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на ГА ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.

Украина, по словам Дуды, оказалась в весьма сложной ситуации и теперь "хватается за всё, что может". Однако Польша будет действовать исходя из собственных интересов, поскольку, утопив других, Киев вряд ли получит желаемую помощь. Польский лидер также напомнил украинским властям, что Украина всё ещё получает помощь от республики.