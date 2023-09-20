Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг
Обложка © ТАСС / MARCIN OBARA
Украина, словно утопающий, в панике пытается ухватиться за всё, что видит, в связи с чем может утащить на дно всех, кто ей помогает. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, передаёт Reuters.
"Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя", — сказал он на брифинге после выступления на ГА ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.
Украина, по словам Дуды, оказалась в весьма сложной ситуации и теперь "хватается за всё, что может". Однако Польша будет действовать исходя из собственных интересов, поскольку, утопив других, Киев вряд ли получит желаемую помощь. Польский лидер также напомнил украинским властям, что Украина всё ещё получает помощь от республики.
"Существуют бизнес-круги, у которых есть интересы на Украине и которые хотели бы продавать зерно как можно быстрее и по минимальной цене. Мы должны от этого защищаться", — заключил Дуда.
Напомним, Польша стала одной из трёх европейских стран, которые вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии. Причина тому — угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия в пользу собственного сельскохозяйственного сектора. В итоге Украина сдержала слово и направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии.