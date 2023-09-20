Польский министр пригрозил Украине полным прекращением поддержки из-за дерзости Киева

Поддержка Украины со стороны Польши может сойти на нет. Об этом в беседе с агентством PAP заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

"Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — сказал политик.