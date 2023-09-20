Польский министр пригрозил Украине полным прекращением поддержки из-за дерзости Киева
Министр Шинковский вель Сенк: Польша может перестать поддерживать Украину
Поддержка Украины со стороны Польши может сойти на нет. Об этом в беседе с агентством PAP заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.
"Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — сказал политик.
По его словам, Киев усугубляет отношения с Варшавой действиями в сельскохозяйственном секторе, снижая тем самым желание поляков помогать Украине финансово и в военном плане.
Напомним, Польша стала одной из трёх европейских стран, которые вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии. Причиной стали угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия в пользу собственного сельскохозяйственного сектора. В итоге Украина сдержала слово и направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии.
ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK