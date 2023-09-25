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25 сентября, 17:03

Моравецкий грубо поставил на место Шольца, заикнувшегося о миграционном скандале в Польше

Моравецкий потребовал от Шольца "не вмешиваться в польские дела" с мигрантами

<p>Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN</p>

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на просьбу разобраться с потоком нелегальных мигрантов, которые получают шенгенские визы в Варшаве за взятки.

"Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — сказал польский политик.

По его словам, Шольц плохо разбирается в ситуации с мигрантами и неосознанно подыгрывает оппозиции в Польше. Моравецкий заверил, что коррупционный скандал с визами искусственно раздут и обсуждать тут нечего.

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Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза в связи с коррупционным скандалом в Польше. Там миграционные службы подпольно выдавали шенгенские визы заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты. В незаконную схему оказалась вовлечена и правящая партия "Право и справедливость", которая официально выступает против приёма беженцев. В Германии призвали Варшаву провести расследование по фактам коррупции.

Татьяна Миссуми
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  • Олаф Шольц
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