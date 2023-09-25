Моравецкий грубо поставил на место Шольца, заикнувшегося о миграционном скандале в Польше
Моравецкий потребовал от Шольца "не вмешиваться в польские дела" с мигрантами
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на просьбу разобраться с потоком нелегальных мигрантов, которые получают шенгенские визы в Варшаве за взятки.
"Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — сказал польский политик.
По его словам, Шольц плохо разбирается в ситуации с мигрантами и неосознанно подыгрывает оппозиции в Польше. Моравецкий заверил, что коррупционный скандал с визами искусственно раздут и обсуждать тут нечего.
Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза в связи с коррупционным скандалом в Польше. Там миграционные службы подпольно выдавали шенгенские визы заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты. В незаконную схему оказалась вовлечена и правящая партия "Право и справедливость", которая официально выступает против приёма беженцев. В Германии призвали Варшаву провести расследование по фактам коррупции.