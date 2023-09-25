Моравецкий грубо поставил на место Шольца, заикнувшегося о миграционном скандале в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу на просьбу разобраться с потоком нелегальных мигрантов, которые получают шенгенские визы в Варшаве за взятки.

"Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела", — сказал польский политик.

По его словам, Шольц плохо разбирается в ситуации с мигрантами и неосознанно подыгрывает оппозиции в Польше. Моравецкий заверил, что коррупционный скандал с визами искусственно раздут и обсуждать тут нечего.