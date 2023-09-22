В США заявили о большой проблеме у Украины из-за отказа Польши вооружать ВСУ
Профессор Катц: Отказ Варшавы вооружать ВСУ станет примером для других стран
Решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого прекратить поставки оружия на Украину может стать примером для других стран. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Катц.
"Обоснование этого шага польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину", — сказал он в беседе с Newsweek.
По словам профессора, другие страны, которые оправдывают сокращение военной поддержки Украины, на самом же деле надеются на увеличение продаж им оружия от США. При этом для Незалежной решение Польши является большой проблемой.
Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева натянулись после решения Незалежной судиться с соседней республикой из-за эмбарго на поставки зерна. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда призвал украинские власти помнить, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ. Затем политик отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. А 19 сентября спикер Правительства Польши Пётр Мюллер заявил о намерении Варшавы завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года. По его словам, республика и так много сделала для мигрантов. На днях Моравецкий объявил о прекращении поставок оружия на Украину.
ТАСС / ZUMA / Sgt. John Schoebel