В США заявили о большой проблеме у Украины из-за отказа Польши вооружать ВСУ

Решение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого прекратить поставки оружия на Украину может стать примером для других стран. Об этом заявил профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Катц.

"Обоснование этого шага польского премьер-министра, что Польше якобы самой нужно вооружиться, может быть использовано другими странами, чтобы также сократить или даже прекратить поставки вооружения на Украину", — сказал он в беседе с Newsweek.