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21 сентября, 11:00

Польша заявила о негативном отношении к поведению властей Украины в последнее время

Спикер кабмина Польши Мюллер назвал неприемлемыми заявления Киева последних дней

Польша не приемлет такое поведение, которое демонстрирует в последние дни Украина. В частности, Варшава негативно относится к заявлениям и жестам официального Киева. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

"С украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов. Польша не приемлет такого рода неоправданные действия", — сказал он в беседе с Польским агентством печати (PAP).

Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину

Польша объявила о прекращении поставок оружия на Украину

Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева натянулись после решения Незалежной судиться с соседней республикой из-за эмбарго на поставки зерна. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда призвал украинские власти помнить, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ. Затем политик отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. А 19 сентября Мюллер заявил о намерении Варшавы завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года. По его словам, республика и так много сделала для мигрантов.

Обложка ©

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Светлана Оперук
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