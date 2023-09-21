Польша заявила о негативном отношении к поведению властей Украины в последнее время

Польша не приемлет такое поведение, которое демонстрирует в последние дни Украина. В частности, Варшава негативно относится к заявлениям и жестам официального Киева. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

"С украинской стороны появился ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов. Польша не приемлет такого рода неоправданные действия", — сказал он в беседе с Польским агентством печати (PAP).

Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева натянулись после решения Незалежной судиться с соседней республикой из-за эмбарго на поставки зерна. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда призвал украинские власти помнить, через кого производится транзит западного вооружения для ВСУ. Затем политик отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. А 19 сентября Мюллер заявил о намерении Варшавы завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года. По его словам, республика и так много сделала для мигрантов.