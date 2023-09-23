Шольц пригрозил Польше из-за мигрантов

Немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза в связи с визовым скандалом в Польше. Об этом он заявил во время проведения мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.

"Германия привержена праву на убежище. Однако любой, кто приезжает в страну и совершает преступление, должен быть репатриирован", — цитирует Bild слова Шольца.

Вместе с тем канцлер призвал польские власти дать разъяснения по поводу возможной выдачи шенгенских виз заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты. По словам Шольца, он не хочет, чтобы Варшава просто так "пропускала" мигрантов в ФРГ, — каждый, кто прибывает в Польшу, должен быть там зарегистрирован, а также пройти процедуру получения убежища.