Шольц пригрозил Польше из-за мигрантов
Шольц: Германия может ужесточить пограничный контроль с Польшей из-за мигрантов
Немецкий канцлер Олаф Шольц допустил ужесточение контроля на границах Евросоюза в связи с визовым скандалом в Польше. Об этом он заявил во время проведения мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.
"Германия привержена праву на убежище. Однако любой, кто приезжает в страну и совершает преступление, должен быть репатриирован", — цитирует Bild слова Шольца.
Вместе с тем канцлер призвал польские власти дать разъяснения по поводу возможной выдачи шенгенских виз заявителям из Африки и Азии в обмен на денежные выплаты. По словам Шольца, он не хочет, чтобы Варшава просто так "пропускала" мигрантов в ФРГ, — каждый, кто прибывает в Польшу, должен быть там зарегистрирован, а также пройти процедуру получения убежища.
В конце августа СМИ опубликовали расследование о коррупции при выдаче виз в польских консульствах за пределами Европы. В громкий скандал оказалась вовлечена правящая партия "Право и справедливость", которая резко выступает против приёма беженцев. На этом фоне премьер республики Матеуш Моравецкий 31 августа даже уволил замминистра иностранных дел Петра Вавжика.
Ранее сообщалось, что на итальянский остров Лампедуза за сутки высадилось около двух тысяч мигрантов. Местные власти не успевают распределять потоки беженцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Риму с мигрантами из Африки.
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