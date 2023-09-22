Папа римский рассказал о кладбище, где "похоронено человеческое достоинство"
Папа римский Франциск назвал Средиземное море "огромным кладбищем"
Прибывший в Марсель на встречу епископов Средиземноморья папа римский Франциск снова высказался о проблеме гибели мигрантов, назвав Средиземное море "огромным кладбищем", на котором "похоронено человеческое достоинство". Подобное заявление понтифик делал в 2021 году, тогда же он сравнил центры для нелегалов с концлагерями.
"Нельзя привыкать к кораблекрушениям [с участием нелегалов] как к обычной хронике, а к погибшим в море — как к цифрам. <…> Это прекрасное море стало огромным кладбищем, и многие братья и сёстры лишены даже права на захоронение, а это хоронит человеческое достоинство", — сказал папа римский, выступая на мероприятии у памятника жертвам, погибшим в Средиземном море, который расположен у собора Нотр-Дам-де-ла-Гард.
Ранее сообщалось, что на итальянский остров Лампедуза за сутки высадилось около двух тысяч мигрантов. Местные власти не успевают распределять потоки беженцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Риму с мигрантами из Африки.
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