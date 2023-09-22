Папа римский рассказал о кладбище, где "похоронено человеческое достоинство"

Прибывший в Марсель на встречу епископов Средиземноморья папа римский Франциск снова высказался о проблеме гибели мигрантов, назвав Средиземное море "огромным кладбищем", на котором "похоронено человеческое достоинство". Подобное заявление понтифик делал в 2021 году, тогда же он сравнил центры для нелегалов с концлагерями.

"Нельзя привыкать к кораблекрушениям [с участием нелегалов] как к обычной хронике, а к погибшим в море — как к цифрам. <…> Это прекрасное море стало огромным кладбищем, и многие братья и сёстры лишены даже права на захоронение, а это хоронит человеческое достоинство", — сказал папа римский, выступая на мероприятии у памятника жертвам, погибшим в Средиземном море, который расположен у собора Нотр-Дам-де-ла-Гард.