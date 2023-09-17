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17 сентября, 15:50

"Невыносимо": Глава ЕК попросила страны ЕС спасти Италию от мигрантов

Фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять приплывших на Лампедузу мигрантов

<p>Мигранты из Африки на итальянском острове Лампедуза. Обложка © ТАСС </p>

Мигранты из Африки на итальянском острове Лампедуза. Обложка © ТАСС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Италии справиться с потоком беженцев из Африки, так как Рим не справляется. Об этом сообщает EADaily.

"Нерегулируемая иммиграция — это вызов, который требует европейского ответа", — сказала глава ЕК после того, как посетила итальянский остров Лампедуза вместе с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Глава итальянского правительства в свою очередь назвала невыносимой ситуацию в стране. По её словам, будущее Европы зависит от способности противостоять подобным миграционным кризисам.

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Две тысячи мигрантов прибыли по морю в Италию за сутки

Ранее СМИ сообщили, что Британия начала сажать детей-беженцев в тюрьмы к насильникам. Правозащитникам удалось обнаружить в пенитенциарном учреждении Элмли в графстве Кент по меньшей мере 14 несовершеннолетних, оказавшихся на территории страны нелегальным путём и без сопровождения взрослых.

Дарья Нарыкова
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