"Невыносимо": Глава ЕК попросила страны ЕС спасти Италию от мигрантов
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять приплывших на Лампедузу мигрантов
Мигранты из Африки на итальянском острове Лампедуза. Обложка © ТАСС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Италии справиться с потоком беженцев из Африки, так как Рим не справляется. Об этом сообщает EADaily.
"Нерегулируемая иммиграция — это вызов, который требует европейского ответа", — сказала глава ЕК после того, как посетила итальянский остров Лампедуза вместе с премьер-министром страны Джорджей Мелони.
Глава итальянского правительства в свою очередь назвала невыносимой ситуацию в стране. По её словам, будущее Европы зависит от способности противостоять подобным миграционным кризисам.
Ранее СМИ сообщили, что Британия начала сажать детей-беженцев в тюрьмы к насильникам. Правозащитникам удалось обнаружить в пенитенциарном учреждении Элмли в графстве Кент по меньшей мере 14 несовершеннолетних, оказавшихся на территории страны нелегальным путём и без сопровождения взрослых.