"Невыносимо": Глава ЕК попросила страны ЕС спасти Италию от мигрантов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Италии справиться с потоком беженцев из Африки, так как Рим не справляется. Об этом сообщает EADaily.

"Нерегулируемая иммиграция — это вызов, который требует европейского ответа", — сказала глава ЕК после того, как посетила итальянский остров Лампедуза вместе с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Глава итальянского правительства в свою очередь назвала невыносимой ситуацию в стране. По её словам, будущее Европы зависит от способности противостоять подобным миграционным кризисам.

