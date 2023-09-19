Польша неожиданно разглядела "руку Кремля" в миграционном кризисе на Лампедузе

Россия заинтересована в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза, поэтому прилагает усилия, чтобы направлять туда тысячи беженцев для дестабилизации Европы. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире "Польского радио".

"Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — уточнил он.