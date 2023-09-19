Польша неожиданно разглядела "руку Кремля" в миграционном кризисе на Лампедузе
Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил РФ в миграционном кризисе на Лампедузе
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Россия заинтересована в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза, поэтому прилагает усилия, чтобы направлять туда тысячи беженцев для дестабилизации Европы. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире "Польского радио".
"Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия", — уточнил он.
По его мнению, криминальные структуры занимаются нелегальным отправлением мигрантов в Италию, однако "на заднем плане, безусловно, есть" Россия, которая хочет раскачать ситуацию в Европе.
Напомним, в конце августа на итальянский остров Лампедуза за сутки высадилось около двух тысяч мигрантов. А за прошлую неделю прибыло 11 тысяч человек. Местные власти не успевают распределять потоки беженцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС помочь Риму с мигрантами из Африки.