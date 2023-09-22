Польша в июле более чем втрое нарастила импорт удобрений из России

В июле текущего года Польша увеличила закупки российских удобрений в 3,3 раза. Если в июле 2022-го польский бизнес закупил удобрений у Москвы на 6,2 миллиона долларов, то в этом году уже на 20,2 миллиона. Таковы данные статистики, которые приводит РИА "Новости".

Российские компании заняли второе место среди поставщиков этой продукции в Польшу, а в тот же период в 2022 году они занимали шестую позицию. Германия оказалась лидером по поставке удобрений в республику. Она экспортировала их на 22,6 миллиона долларов.

На третьем месте оказалась Литва с поставками на 13,5 миллиона долларов. По итогам года Варшава закупила удобрения у Москвы на 225,1 миллиона долларов против 360 миллионов долларов в 2021 году. Вместе с тем за семь месяцев 2023 года Польша импортировала из России удобрений на 97,6 миллиона долларов, что на четверть меньше показателя того же периода 2022 года.