США импортировали рекордный объём удобрений из России

За период с января по июль 2023 года США увеличили закупки российских удобрений до 944 миллионов долларов. Этот показатель стал рекордным.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы, в июле закупки стали втрое меньше, если сравнивать с июнем, а также почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов.

В прошлый раз рекордной стоимостью закупок стала сумма в 900 миллионов долларов. Этот показатель был зафиксирован в прошлом году. В 2023-м стоимость экспорта увеличилась на пять процентов. Первое место по поставкам удобрений в США в этом году заняла Канада. Россия расположилась на втором. Третью позицию занимает Саудовская Аравия, четвёртую — Израиль, а пятую — Катар.