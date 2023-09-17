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17 сентября, 07:14

США импортировали рекордный объём удобрений из России

США увеличили закупки российских удобрений до рекордных 944 млн долларов

За период с января по июль 2023 года США увеличили закупки российских удобрений до 944 миллионов долларов. Этот показатель стал рекордным.

Кроме того, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы, в июле закупки стали втрое меньше, если сравнивать с июнем, а также почти на 40% в годовом выражении — до 54,4 миллиона долларов.

В прошлый раз рекордной стоимостью закупок стала сумма в 900 миллионов долларов. Этот показатель был зафиксирован в прошлом году. В 2023-м стоимость экспорта увеличилась на пять процентов. Первое место по поставкам удобрений в США в этом году заняла Канада. Россия расположилась на втором. Третью позицию занимает Саудовская Аравия, четвёртую — Израиль, а пятую — Катар.

В США признали мировое лидерство РФ на рынке пшеницы

В США признали мировое лидерство РФ на рынке пшеницы

Ранее Лайф писал о том, что в первом полугодии 2023 года США приобрели у России 416 тонн урана. Это количество в 2,2 раза больше, чем было приобретено за аналогичный период прошлого года.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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