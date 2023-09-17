В США признали мировое лидерство РФ на рынке пшеницы
Bloomberg: Рекордный урожай укрепил лидерство РФ на мировом рынке пшеницы
Россия вновь укрепила лидерскую позицию в сфере экспорта пшеницы, поставки достигают высоких показателей. Этого удалось добиться за счёт рекордного урожая, сообщает американское информагентство Bloomberg.
"У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — отметила аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.
По данным агентства, российские трейдеры столкнулись с рядом финансовых и логистических трудностей после начала СВО, но постепенно преодолевают их. Также сообщается, что из-за рекордных поставок пшеницы цены на неё упали до самых низких показателей за период почти в три года.
Ранее Лайф рассказывал о том, что страны G20 призвали обеспечить поставки зерновых и удобрений из России. Об этом говорится в проекте итогового заявления участников саммита "Большой двадцатки". Там указали, что поставки должны быть обеспечены "незамедлительно и беспрепятственно".
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