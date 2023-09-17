В США признали мировое лидерство РФ на рынке пшеницы

Россия вновь укрепила лидерскую позицию в сфере экспорта пшеницы, поставки достигают высоких показателей. Этого удалось добиться за счёт рекордного урожая, сообщает американское информагентство Bloomberg.

"У российской пшеницы не так много конкурентов. В данный момент цену определяет Россия", — отметила аналитик рынка зерна в компании Strategie Grains Элен Дюфло.

По данным агентства, российские трейдеры столкнулись с рядом финансовых и логистических трудностей после начала СВО, но постепенно преодолевают их. Также сообщается, что из-за рекордных поставок пшеницы цены на неё упали до самых низких показателей за период почти в три года.