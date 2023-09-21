Египет отказался от покупки российской пшеницы из-за высокой цены

Египет закупит почти полмиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии вместо России. Каиру не удалось договориться с Москвой, которая не согласилась с ценой сделки и заблокировала поставки.

Как сообщает Bloomberg, предложенная цена была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить РФ. Уточняется, что Египет хотел приобрести пшеницу у РФ по 270 долларов за тонну с учётом фрахта. Однако Россия неофициально установила минимальный уровень цен, который превысил эту сумму.

В начале сентября Египет в ходе переговоров согласился закупить 480 тысяч тонн российской пшеницы по цене 270 долларов за тонну. Это было ниже, чем неофициальный уровень цен, который тогда пыталась установить РФ. Через несколько дней Каир заявил, что трейдер Solaris сможет поставлять зерно любого происхождения.

Известно, что в августе Египет стал крупнейшим покупателем пшеницы из России. Туда было экспортировано 910 тысяч тонн зерна. При этом данное количество меньше, чем в августе 2022 года.