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21 августа, 04:35

В Египте предложили способ экспортировать российскую пшеницу

Египет готов экспортировать пшеницу при создании Россией хаба на Суэце

Экспортировать российскую пшеницу из Египта в соседние страны будет возможно при условии создания Москвой глобального логистического распределительного центра в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом заявили в Главном управлении по поставкам товаров при Министерстве снабжения Египта.

По мнению властей страны, логистический центр подойдёт для хранения и торговли пшеницей и другими злаками в Египте, арабских государствах и странах Северной и Восточной Африки. Каир в этом случае увеличит закупки пшеницы в России.

В министерстве также посетовали, что после выхода Москвы из зернового соглашения Египет, как и другие страны-импортёры, страдает от роста и колебаний мировых цен на пшеницу. В ведомстве сообщили, что 2 августа был заключён контракт на покупку 360 тысяч тонн российского зерна, отгрузка запланирована на 1–10 сентября.

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А ранее Лайф писал, что технические переговоры между Россией и Украиной по вопросу возобновления зерновой сделки могут пройти в Стамбуле. По мнению сторон, её действие необходимо для недопущения "глобальных проблем", особенно связанных с миграцией и нестабильностью в слаборазвитых государствах.

Обложка ©

flickr.com / Doug Schaefer

Лариса Сафронова
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