ЕС собирается наказать одного из своих членов за "диверсию" против Украины

Ряд стран Европы готовы ввести санкции в отношении Польши, если она откажется от снятия запрета на импорт зерна с Украины после 15 сентября. Об этом пишет RMF.

"Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", — говорится в публикации.

Автор напомнил, что Варшава уже намекала Евросоюзу, что нужно продлить ограничения на ввоз украинского зерна, и 20 стран готовы поддержать решение. При этом польские власти настроены решительно и собираются в одностороннем порядке утвердить такие санкции, что напрямую нарушает европейские законы, заключил автор. Поэтому ЕС может наказать Польшу, наложив на неё рестрикции, добавляется в статье.