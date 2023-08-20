ЕС собирается наказать одного из своих членов за "диверсию" против Украины
RMF: Евросоюз может наказать Польшу за запрет на импорт украинского зерна
Плакат с изображением президента ЕП Роберты Метсолы и президента Украины Владимира Зеленского у Европейского парламента на Люксембургской площади. Обложка © Getty Images / Omar Havana
Ряд стран Европы готовы ввести санкции в отношении Польши, если она откажется от снятия запрета на импорт зерна с Украины после 15 сентября. Об этом пишет RMF.
"Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", — говорится в публикации.
Автор напомнил, что Варшава уже намекала Евросоюзу, что нужно продлить ограничения на ввоз украинского зерна, и 20 стран готовы поддержать решение. При этом польские власти настроены решительно и собираются в одностороннем порядке утвердить такие санкции, что напрямую нарушает европейские законы, заключил автор. Поэтому ЕС может наказать Польшу, наложив на неё рестрикции, добавляется в статье.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна после 15 сентября. Она намерена продлить запрет на импорт, даже если Еврокомиссия это не сделает централизованно.