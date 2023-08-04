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4 августа, 09:29

В США заявили о пощёчине Зеленскому от премьера Польши

Politico: Моравецкий нанёс Зеленскому пощёчину ответом на вызов посла в Киеве

Решение Польши о продлении запрета на экспорт украинской сельхозпродукции и реакция премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД Украины стали пощёчиной для президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

"Отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев", — указывается в статье.

Изначально предметом спора было зерно, но постепенно курс смещается на малину и смородину. Польские фермеры жалуются, что более дешёвый импорт с Украины подрывает цены. Сильнее ситуация обострилась после вызова посла Бартоша Цихоцкого в украинское Министерство иностранных дел после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача.

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Напомним, поводом для вызова посла стало заявление Пшидача о том, что Киев мог быть более благодарным за поддержку, оказанную Варшавой. При этом в офисе главы Незалежной заявления союзника сочли безосновательными. После этого МИД Польши вызвал на ковёр посла Украины. А Моравецкий назвал недопустимым приглашение польского диппредставителя в Министерство иностранных дел Незалежной.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki

Светлана Оперук
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