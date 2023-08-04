В США заявили о пощёчине Зеленскому от премьера Польши

Решение Польши о продлении запрета на экспорт украинской сельхозпродукции и реакция премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД Украины стали пощёчиной для президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

"Отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев", — указывается в статье.

Изначально предметом спора было зерно, но постепенно курс смещается на малину и смородину. Польские фермеры жалуются, что более дешёвый импорт с Украины подрывает цены. Сильнее ситуация обострилась после вызова посла Бартоша Цихоцкого в украинское Министерство иностранных дел после слов министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача.