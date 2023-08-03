Польшу признали "лоховской страной" после унижения перед Украиной

Польский журналист и обозреватель Лукаш Важеха назвал Польшу "лоховской страной" после вызова посла Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. Публицист подчеркнул, что подобные действия говорят о том, что отношения Киева и Варшавы перешли на новую ступень.

"И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша", — написал он в своём твиттере.