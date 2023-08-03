Польшу признали "лоховской страной" после унижения перед Украиной
Журналист Важеха назвал Польшу "лоховской страной" после скандала вокруг Украины
Польский журналист и обозреватель Лукаш Важеха назвал Польшу "лоховской страной" после вызова посла Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. Публицист подчеркнул, что подобные действия говорят о том, что отношения Киева и Варшавы перешли на новую ступень.
"И, конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша", — написал он в своём твиттере.
Напомним, скандал между Варшавой и Киевом начался, когда МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого — причиной стали заявления министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. При этом в офисе главы Незалежной подобные заявления назвали безосновательными. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
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