"Мы этого не позволим": Моравецкий пригрозил оскорбившему поляков Зеленскому
Моравецкий потребовал от Зеленского больше никогда не оскорблять поляков
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского больше никогда не оскорблять поляков. Так он прокомментировал его недавнее высказывание о блокаде зерна на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят", — сказал Моравецкий в эфире телеканала TVP.
Глава польского кабмина подчеркнул, что защита собственных граждан является не только его долгом и честью, но и важнейшей задачей правительства республики. Моравецкий также напомнил, что Варшава с февраля прошлого года активно оказывала Киеву помощь, но сейчас в приоритете вооружение Польши. Тем не менее, по его словам, хаб в Жешуве по-прежнему будет действовать в сотрудничестве с партнёрами Варшавы.
Напомним, отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
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