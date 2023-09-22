"Мы этого не позволим": Моравецкий пригрозил оскорбившему поляков Зеленскому

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Владимира Зеленского больше никогда не оскорблять поляков. Так он прокомментировал его недавнее высказывание о блокаде зерна на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят", — сказал Моравецкий в эфире телеканала TVP.