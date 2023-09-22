"Братства больше нет": В Польше заявили о готовности к длительной вражде с Украиной
Do Rzeczy: Власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной
Власти Польши не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Украиной, им, наоборот, на фоне предстоящих выборов нужна эскалация. Как считает польский политолог Павел Мусялек, Варшава и Киев больше не вернутся к тем отношениям, что были ранее.
"Не думаю, что после предвыборной кампании мы вернёмся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет", — сказал политолог в интервью изданию Do Rzeczy.
Как считает Мусялек, нормальные отношения останутся, вероятнее всего, только между простыми поляками и украинцами. А вот элиты двух стран настроились на агрессивную политику. Политолог уверен, что вражда затянется надолго.
Напомним, отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
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