"Братства больше нет": В Польше заявили о готовности к длительной вражде с Украиной

Власти Польши не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Украиной, им, наоборот, на фоне предстоящих выборов нужна эскалация. Как считает польский политолог Павел Мусялек, Варшава и Киев больше не вернутся к тем отношениям, что были ранее.

"Не думаю, что после предвыборной кампании мы вернёмся к тем отношениям, которые у нас с Украиной были прежде. Случилось много нехорошего, поэтому атмосферы братства больше нет", — сказал политолог в интервью изданию Do Rzeczy.