"Любимые противники России": Медведев высмеял грызню Киева и Варшавы "за корку чёрствого хлеба"

"Самые любимые противники" России — Польша и Украина — "перегрызлись за корку чёрствого хлеба". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя продление Варшавой запрета на импорт украинского зерна. Политик напомнил, что примеру Польши тут же последовали другие члены Евросоюза — Венгрия и Словакия.

"Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО (Всемирная торговая организация) — обвинил соседей… в пособничестве русским! Мол, отлично работают по заданию этих. Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрёк. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!" — отметил Медведев в своём телеграм-канале.

Зампред Совбеза добавил, что даже ближайшие союзники Киева не видят его равноценным партнёром и не ставят даже в "польский грош, не то что в злотый". Как только это становится невыгодно, от Украины отворачиваются. В связи с этим Медведев напомнил слова президента Польши Анджея Дуды в ответ на жалобы Киева: "Утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой". По словам политика, Варшава пригрозила, что за "плохое поведение" запретит не только ввоз зерна из Незалежной, но также овощей и фруктов, а кроме того, перестанут поставлять современное оружие.

"То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями", — указал Медведев, подметив, что с такими союзниками и врагов не надо.