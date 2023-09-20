Премьер Польши пригрозил расширить список запрещённых товаров с Украины
Моравецкий пригрозил, что Польша расширит список запрещённых товаров с Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Обложка © ТАСС / EPA / RAFAL GUZ
Польша запретит импорт ещё и других украинских товаров, если Киев продолжит раздувать конфликт по поводу поставок зерна. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news.
"Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим ещё продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — подчеркнул он.
По словам Моравецкого, Варшава очень много сделала для Украины и рассчитывает на понимание с её стороны в вопросах возникшей дестабилизации аграрного рынка. Политик добавил, что для польских властей в приоритете интересы собственных фермеров.
Напомним, Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. 18 сентября стало известно, что Украина направила во Всемирную торговую организацию иски против этих стран, потому что они запретили импорт украинской агропродукции.