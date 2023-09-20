Премьер Польши пригрозил расширить список запрещённых товаров с Украины

Польша запретит импорт ещё и других украинских товаров, если Киев продолжит раздувать конфликт по поводу поставок зерна. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news.

"Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим ещё продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", — подчеркнул он.