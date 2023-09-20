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20 сентября, 09:28

В Кремле предупредили Киев о риске новых конфликтов с Польшей и ЕС из-за вызывающего поведения

Песков считает, что торговая война Польши и Украины не станет последней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что разразившийся скандал между Украиной и Польшей по вопросу экспортных поставок зерна не будет последним, стороны ждут новые конфликты.

"Конечно, там понятно, всё это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", — подчеркнул он.

По его словам, Киев продолжит качать права и вызывающе общаться с европейскими странами, что начнёт вызывать всё большее раздражение у Польши и Прибалтики. "Продолжение всех этих конфликтов впереди", — заключил Песков.

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Напомним, Польша стала одной из трёх европейских стран, которые вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии. Причина тому — угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия в пользу собственного сельскохозяйственного сектора. В итоге Украина сдержала слово и направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии. При этом польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина пытается утащить на дно всех, кто ей помогает.

Обложка ©

Getty Images / Denis Abramov

Татьяна Миссуми
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