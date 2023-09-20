В Кремле предупредили Киев о риске новых конфликтов с Польшей и ЕС из-за вызывающего поведения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что разразившийся скандал между Украиной и Польшей по вопросу экспортных поставок зерна не будет последним, стороны ждут новые конфликты.

"Конечно, там понятно, всё это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", — подчеркнул он.