В Кремле предупредили Киев о риске новых конфликтов с Польшей и ЕС из-за вызывающего поведения
Песков считает, что торговая война Польши и Украины не станет последней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что разразившийся скандал между Украиной и Польшей по вопросу экспортных поставок зерна не будет последним, стороны ждут новые конфликты.
"Конечно, там понятно, всё это не первый и не последний конфликт. Таких конфликтов будет только больше", — подчеркнул он.
По его словам, Киев продолжит качать права и вызывающе общаться с европейскими странами, что начнёт вызывать всё большее раздражение у Польши и Прибалтики. "Продолжение всех этих конфликтов впереди", — заключил Песков.
Напомним, Польша стала одной из трёх европейских стран, которые вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии. Причина тому — угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия в пользу собственного сельскохозяйственного сектора. В итоге Украина сдержала слово и направила в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии. При этом польский президент Анджей Дуда заявил, что Украина пытается утащить на дно всех, кто ей помогает.
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