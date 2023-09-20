МИД Польши вызвал посла Украины после высказываний Зеленского о блокаде зерна
Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после слов Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН о блокировании страной поставок зерна из Незалежной. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч", — говорится в опубликованном сообщении.
В министерстве добавили, что замглавы ведомства Павел Яблоньский передал дипломату "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН".
Ранее Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН обвинил страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и якобы помогают России.
Тем временем эпопея вокруг украинского зерна лишь набирает обороты. Так, Венгрия, Польша и Словакия вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии из-за угроз со стороны Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию на наложенное этими странами эмбарго на ввоз украинского продовольствия. А несколько дней назад Незалежная и вовсе направила во Всемирную торговую организацию иски против этих государств из-за их действий. В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил расширить список запрещённых украинских товаров.
Getty Images / Turkish Defense Ministry