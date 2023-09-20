МИД Польши вызвал посла Украины после высказываний Зеленского о блокаде зерна

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины Василия Зварыча после слов Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН о блокировании страной поставок зерна из Незалежной. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч", — говорится в опубликованном сообщении.

В министерстве добавили, что замглавы ведомства Павел Яблоньский передал дипломату "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН".